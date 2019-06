Allarme consumatori, pericolo bolle di sapone per bambini: forte rischio di infezione [MARCHIO, LOTTI E INFO]

Il Ministero della Salute ha lanciato un allarme per i consumatori in merito ad una tipologia di bolle di sapone, per forte rischio microbiologico. Si tratta del prodotto denominato Gormiti, marca Planeta Junior & Kotoc, prodotto in Cina. Codici indentificativi: G6118, lotto V61180119, codice a barre 80027522061188. Sono stati bloccati ben 276 colli di prodotto, corrispondente a 59.616 flaconcini. Gli articoli non sono ammessi in Italia perché non conformi alla normativa di sicurezza vigente in materia.

Secondo le analisi eseguite presso l’Istituto Italiano di Sicurezza il giocattolo in questione presenta una Conta microbica totale aerobia a 30°, ovvero di gran lunga superiore al valore soglia raccomandato. Il rischio reale è quello di acquisire infezioni, attraverso l’utilizzo, l’inalazione e l’ingestione soprattutto da parte di minori. L’articolo non è stato ammesso all’importazione, ed è stato disposto il sequestro con divieto di vendita sul territorio nazionale.