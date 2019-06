Allarme epatite: ritirato dagli scaffali un altro integratore alimentare a base di curcuma ed echinacea

Richiamato un altro integratore alimentare a base di curcuma. Si tratta di CURCUMA FITOSOMA ED ECHINACEA, marchio NOVART, prodotto da FARMACEUTICI PROCEMSA, lotto di produzione n°M70349, data di scadenza 8/2019. Le confezione, del peso di 39 grammi contengono 30 compresse. Il motivo del richiamo è indicato in “Ritiro spontaneo a titolo precauzionale per segnalazione relativa al lotto“.

