Scatta l’allarme sull’autostrada A5 Torino-Aosta per una frana in località Chiappetti a Quincinetto: il movimento franoso è monitorato da sensori, e sono stati questi a segnalare un pericoloso scivolamento a valle. Per tale motivo Ativa, che gestisce il tratto della A5, ha chiuso l’autostrada in entrambe le direzioni, ben 18 km tra i caselli di Ivrea e Pont-Saint-Martin. Sono possibili disagi per la viabilità locale di Ivrea e comuni limitrofi.