Allarme in Sudafrica: 14 leoni fuggiti dal Kruger Park

E’ massima l’allerta nel nordest del Sudafrica: 14 leoni sarebbero fuggiti dal Parco nazionale Kruger.

“La gente deve essere prudente e in stato di allerta continua“, ha spiegato il governo provinciale di Limpopo in un comunicato.

Secondo i media locali, i felini sarebbero stati avvistati nei pressi della miniera di Phalaborwa Foskor, ad ovest del parco, nei pressi del confine con il Mozambico. Non è noto come i 14 esemplari siano riusciti a fuggire da un’area blindata.

Il governatore di Limpopo, la direzione del Kruger National Park e altre organizzazioni locali hanno stabilito un piano d’azione e sono ora impegnate nella ricerca dei leoni: dopo la cattura, in ogni caso, dovranno essere rilasciati nel parco.

Secondo Ike Phaahla, esponente dell’Ente nazionale dei parchi sudafricani, non si tratterebbe di esemplari fuggiti dal parco ma di un branco in giro da tempo nell’area, e, di conseguenza, portarli al Kruger potrebbe rivelarsi un errore in quanto rischiano di entrare in conflitto con gli altri leoni.

Il Parco Kruger è una delle più grandi riserve d’Africa, ed ospita 1600 leoni.