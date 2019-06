Allerta Caldo in Sardegna: fino +37°C nel weekend

La Protezione civile regionale della Sardegna ha diffuso un bollettino di allerta in vigore dalle 12 di domani, venerdì 7 giugno, fino all’intera giornata di domenica 9: “Le temperature subiranno un generale aumento, sia nei valori massimi sia in quelli minimi, risultando localmente anche elevate, ovvero localmente superiori ai +34°C. Domenica, in particolare nelle zone interne del settore nordoccidentale, le temperature massime potranno risultare localmente molto elevate, ovvero superare i +37°C“.

“Nel corso della giornata di domani l’anticiclone africano si protenderà dall’Algeria verso il nord-est italiano favorendo flussi di aria subtropicale relativamente calda sul bacino del Mediterraneo. L’evoluzione più probabile dello scenario porterà l’anticiclone africano ad espandersi ancora e a persistere almeno fino a domenica prossima determinando una situazione di blocco e di onda di calore che interesserà anche la nostra isola: il geopotenziale a 500hpa si attesterà progressivamente intorno ai 588gpdam e la temperatura a 850hpa raggiungerà i +20°C attestandosi a circa dieci gradi centigradi oltre la media climatica.“