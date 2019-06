Allerta integratori alimentari, orrore in sito produttivo: trovate gravi carenze igieniche [MARCHIO E INFO]

Attraverso INFOSAN è stato segnalato dalle Autorità Canadesi che gli integratori alimentari prodotti dalla ditta Konsar Future Nutrition Inc possono presentare seri rischi per la salute. Come si legge sul sito web del Ministero della Salute, le Autorità Canadesi hanno ispezionato il sito produttivo (situato a Dollard-des-Ormeaux, nel Quebec), del prodotto venduto anche in Italia, riscontrando gravi carenze igieniche e problemi di controllo della qualità.

Si riporta la lista, dichiarata essere non esaustiva, dei prodotti oggetto di segnalazione:

Athltx Science

Elle Factor Weight Management

Future Nutrition

Humabolic Science

MVP Biotech

MVP Laboratories

MVP Lifestyle

MVP Nutrition

PHP Edge

Xtreme Lifestyle

Per una tutela dei consumatori, anche per eventuali acquisti online, si chiede di non consumare i prodotti elencati nel comunicato pubblicato dalle Autorità Canadesi.