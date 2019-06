Allerta listeria, mangiano dei panini con della carne contaminata: tre morti

Allerta listeria nel Regno Unito dove tre persone sono morte dopo aver mangiato tre sandwich preconfezionati a base di carne. A causare il decesso sono stati i batteri di listeria presenti nei panini contaminati.

Le vittime sono state ricoverate in ospedali diversi, due alla NHS Foundation Trust dell’Università di Manchester, mentre la terza alla Aintree University Hospital Foundation Trust, a Liverpool. I prodotti provenivano dalla stessa azienda, la The Good Food Chain che fornisce il cibo negli ospedali. Dalle indagini è emerso che la carne contaminata deriva dal North Country Cooked Meats.

Il rischio per la salute della popolazione rimane basso: il corpo delle persone sano infatti resiste ed è in grado di fronteggiare senza troppe difficoltà una contaminazione di tal genere, tuttavia il corpo delle persone malate potrebbe non reggere all’attacco del batterio, come è accaduto ai tre pazienti deceduti.

Il vice direttore del National Infection Service di PHE ha dichiarato vicinanza alle famiglie dei pazienti deceduti e ha aggiunto: “Noi, insieme alla FSA, i colleghi delle autorità locali e il Servizio sanitario nazionale abbiamo lavorato rapidamente per capire quale fosse la causa del focolaio e subito abbiamo fatto in modo di ridurre il rischio per la salute pubblica”.