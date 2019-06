Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme maltempo per l’Europa centrale: attenzione a nubifragi e grandine sul Nord Italia

Allerta Meteo – Mentre il Centro-Sud continua a soffocare nel caldo africano, sul Nord Italia incombe la minaccia maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. In particolare, è stata emessa un’allerta di livello 2 per il Nord Italia, la Svizzera, la Germania e la Polonia nordoccidentale principalmente per grandine di dimensioni molto grandi, nubifragi, forti raffiche di vento e tornado.

Un livello di allerta 1 circonda l’area appena citata per simili pericoli ma con minori probabilità.

Livello 1 per Belgio, Paesi Bassi, Germania nordoccidentale e Regno Unito principalmente per isolati nubifragi.

Livello 1 anche per la Turchia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 per l’Algeria nordorientale e la Tunisia settentrionale principalmente per forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, martedì 11 giugno.

Una potente area di bassa pressione dei medi livelli è centrata sul Canale della Manica con un forte flusso sudoccidentale che si estende sull’Europa centro-settentrionale e sudoccidentale. Al livello di superficie, la bassa pressione ha 3 nuclei, uno su Genova, uno sulla Germania orientale e uno sul Benelux. Combinati con il flusso superiore, ci saranno un forte shear verticale del vento (15-20m/s a 0-6km) e una forte elicità (200-500m²/s², nella maggior parte dei casi 250-350m²/s²) nelle zone in cui venti orientali si verificano sui fianchi settentrionali e occidentali di questi nuclei.

Europa centrale

I modelli indicano valori di CAPE di oltre 2.000J/Kg in Pianura Padana e sull’area che comprende Austria settentrionale, Repubblica Ceca, Germania nordorientale e Polonia occidentale. Sul lato meridionale delle Alpi, il flusso ha già innescato persistenti tempeste convettive nella notte con la seria minaccia di nubifragi e grandine. Questa situazione dovrebbe continuare per la maggior parte della giornata odierna e della notte.

Intorno a mezzogiorno, un fronte freddo nell’area di confine tra Francia e Germania sarà associato ad un’area di pioggia o debole convezione. Il modello GFS predice una forte divergenza sull’area e anche su Belgio e Paesi Bassi. Dalle 18 circa, una solida e profonda convergenza avverrà dalla Svizzera settentrionale alla Germania centrale ed orientale. Su Germania nordorientale e Polonia nordoccidentale potrebbero svilupparsi isolate tempeste in anticipo. Esiste un alto potenziale per lo sviluppo di supercelle, con grandine di dimensioni grandi/molto grandi e forti raffiche di vento. Particolarmente a rischio la Germania nordorientale, dove esiste il più grande potenziale per tornado. Secondo Estofex, questa regione, nel centro dell’allerta di livello 2, probabilmente vedrà qualche rilevante evento di forte maltempo, soprattutto grandine di diametro superiore a 5cm.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul forte maltempo che si abbatterà sull’Europa Centrale, Nord Italia incluso. Massima attenzione. Intanto, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

