Allerta Meteo Estofex, nuovo avviso per il Nord Italia: attenzione a grandine di grandi dimensioni e nubifragi

Allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Francia con grandine e piogge torrenziali e la Croazia con nubifragi e fulmini, Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi.

Un ampio livello di allerta 1 per il Nord Italia, i Balcani, l’Austria meridionale e la Svizzera meridionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi.

Livello 1 per parti di Paesi Bassi, Germania, Danimarca e Svezia per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento.

Livello 1 anche per Francia, Belgio e Lussemburgo principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 anche per la Turchia principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi.

Stesso livello per parti di Finlandia, Svezia e Russia occidentale per forti raffiche di vento.

Ma il maltempo più forte si concentrerà ancora su parti di Francia e Belgio, dove Estofex indica un livello di allerta 2 per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 19 giugno.

Un sistema di alta pressione sulla Polonia limita la convezione in un’ampia parte dell’Europa orientale, ma più a sud, nei Balcani, l’ambiente continua ad essere favorevole per temporali diurni. Una depressione è invece presente sul nord-est dell’Atlantico con diversi impulsi a onda breve nella sua periferia, uno dei quali dovrebbe attraversare la Scandinavia e spostarsi sul lato settentrionale della dorsale verso la Russia, riducendo il geopotenziale e aumentando il flusso dei medi livelli mentre si forma un forte gradiente di temperatura. Un’altra depressione è attesa dall’Atlantico nel tardo pomeriggio odierno. La sua traiettoria attraverserà il nord della Francia e il Benelux, fornendo un forte sollevamento alle masse d’aria instabili. Quest’area, infatti, dovrebbe ricevere i temporali più intensi.

Nel Mediterraneo, si sta intensificando una dorsale con un asse dall’Algeria verso l’Italia che soffocherà qualsiasi convezione su Sardegna, Corsica, Penisola Iberica e Nord Africa. D’altra parte, le zone continentali dell’Italia, i Balcani, la Turchia e Cipro vivranno temporali localmente forti a causa dell’abbondante umidità vicino alla superficie e dei forti lapse rates dei medi livelli.

Nord Italia, Balcani, Svizzera meridionale, Austria meridionale e Turchia

Un’ampia area di livello 1 copre una grande parte dell’Europa sudorientale a causa dell’abbondante instabilità con lapse rates molto alti e un alto indice di acqua precipitabile. Le tempeste dovrebbero iniziare in tarda mattinata. Essendo in lento movimento, dovrebbero mantenere i temporali diurni quasi stazionari o almeno con basse velocità di propagazione, producendo nubifragi. Inoltre, è possibile grandine di grandi dimensioni a causa degli alti lapse rates e delle alte basi delle nuvole.

Questo il bollettino diramato da Estofex per le prossime ore, massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

