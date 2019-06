Allerta Meteo Estofex, attenzione al maltempo sul Nord-Est: rischio di nubifragi e grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nel pomeriggio di ieri ha colpito la Basilicata con violenti nubifragi e grandinate, la minaccia di fenomeni violenti continua. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un nuovo avviso, questa volta per il Nord-Est dell’Italia. Allerta meteo di livello 1 per parti dell’Europa centrale e sudorientale (Nord-Est italiano incluso) principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per parti di Francia, Germania occidentale, Belgio orientale, Paesi Bassi orientali, Danimarca e Svezia sudoccidentale principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, nubifragi.

Livello 1 anche per il nord della Svezia, per la Finlandia centrale e per la Russia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Stesso livello per la Turchia e l’area del Caucaso principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 20 giugno.

Le caratteristiche macro-sinottiche principali sono un grande vortice ciclonico centrato a nord delle Isole Britanniche e due dorsali, una sul Mediterraneo centrale e l’altra su Ucraina e Bielorussia. Tra le dorsali e il vortice ciclonico, un ampio flusso sudoccidentale-occidentale moderatamente forte si è stabilito sulle parti occidentali e settentrionali dell’Europa. Due depressioni sono incorporate nel flusso sudoccidentale, una attraversa Francia e Benelux durante la giornata e l’altra raggiungerà la Francia in tarda serata. Un’altra area di bassa pressione più piccola è posizionata sopra la Turchia sudoccidentale. Più vicino alla superficie, una zona frontale va dalla Spagna nordoccidentale fino alla Francia, al Mare del Nord e alla Danimarca. Durante la giornata, un fronte freddo dovrebbe attraversare la Francia e il Benelux verso la Germania occidentale, mentre un fronte caldo si sposterà verso nord-est sul sud della Svezia.

Europa centrale e sudorientale

Le osservazioni rivelano una massa d’aria molto umida, soprattutto sull’Ungheria, dove ci sono punti di rugiada fino a 20°C. Con il riscaldamento della superficie, l’intera area sarà sotto un CAPE moderato-alto, che localmente supererà i 2000J/Kg, ma allo stesso tempo il deep layer shear sarà generalmente al di sotto dei 10m/s, suggerendo correnti ascensionali forti ma prevalentemente di breve durata. Un’eccezione sarà rappresentata proprio dal Nord-Est dell’Italia, dove il deep layer shear di oltre 10m/s potrebbe favorire alcune multicelle ben organizzate e persino supercelle temporanee. Con il lento movimento delle tempeste e l’abbondante umidità, la minaccia principale saranno i nubifragi, seguiti dalla grandine di grandi dimensioni.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che colpirà le nostre regioni nordorientali. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play