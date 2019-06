Allerta Meteo, Estofex avvisa sul maltempo al Nord: rischio di grandine di grandi dimensioni, forti piogge e vento

Allerta Meteo – Nel giorno del Solstizio d’Estate, al Sud è iniziata una potente ondata di caldo che la prossima settimana si estenderà alle regioni settentrionali e alle Alpi, ma proprio in queste aree sono ancora attesi fenomeni di maltempo anche intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi.

Allerta meteo di livello 1 per parti di Nord Italia, Paesi alpini, nord dei Balcani, Germania meridionale, Francia sudorientale, Spagna nordorientale, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ucraina, Polonia, stati baltici, Bielorussia, Russia nordoccidentale, Finlandia, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti piogge e localmente per forti raffiche di vento.

Allerta meteo di livello 2 per parti dell’Ucraina nordoccidentale e Bielorussia centrale e meridionale per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e pioggia molto intensa.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, sabato 22 giugno.

Un flusso sudoccidentale persiste su una grande parte dell’Europa centrale, occidentale e settentrionale. Una depressione inizialmente sopra la Scozia si muove verso il Mar Baltico del Nord. Davanti ad essa, dovrebbe svilupparsi un ciclone superficiale sulla Svezia settentrionale. Una massa d’aria abbastanza umida e calda risiede sulla Finlandia, gli stati baltici e l’Europa centrale. All’interno di questa massa d’aria, è atteso lo sviluppo di tempeste da sparse a diffuse nella giornata odierna e di CAPE da bassi a moderati. Inoltre, un massimo di vorticità locale sul Golfo di Biscaglia si muove lentamente verso est e raggiunge la Francia centrale nella mattinata di sabato 22 giugno. È atteso lo sviluppo di tempeste da isolate a sparse sulla Francia sudorientale e sulla Spagna nordorientale.

Nord Italia, Slovenia, Croazia settentrionale

Durante la giornata, le tempeste che si sviluppano in queste aree lo faranno in un ambiente con un deep layer shear di circa 10m/s. Tuttavia, mentre il sistema dei livelli medio-alti si avvicina dalla Francia, colpita stamattina da un forte terremoto di magnitudo 4.9, sono attese tempeste da sparse a diffuse, che potrebbero essere ben organizzate, durante la tarda serata e la notte. Queste tempeste potrebbero portare grandine di grandi dimensioni e potenzialmente anche forti raffiche di vento e piogge molto intense. Per quanto riguarda le Alpi, invece, le tempeste diurne dovrebbero diventare abbastanza diffuse. Esiste il rischio di forte grandine e intense piogge localizzate.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sui fenomeni di maltempo attesi al Nord, massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

