Allerta Meteo Estofex, Nord Italia nella morsa del maltempo: grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento

Allerta Meteo – Continua l’emergenza maltempo sull’Europa Centrale e sul Nord Italia, già colpiti nelle score ore da fenomeni intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso altri avvisi per la giornata odierna. In particolare, allerta di livello 1 per il Nord Italia, l’Austria meridionale e la Slovenia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi.

Livello 1 per la Danimarca orientale e la Svezia meridionale per nubifragi.

Livello 1 anche per parti di Lettonia e Lituania, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 per i Balcani occidentali, principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per la Turchia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi.

Ma è ancora nel cuore dell’Europa che si concentra il maltempo più intenso. Ed infatti per parti di Germania, Polonia e Repubblica Ceca, il livello di allerta è 2 per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, nubifragi e tornado.

Un livello 1 circonda l’area di livello 2, emesso per gli stessi Paesi principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 12 giugno.

La depressione sull’Europa occidentale e la dorsale in amplificazione sull’Europa orientale creano un ambiente molto favorevole per una profonda convezione umida sull’Europa centrale. Il flusso meridionale-sudoccidentale dei medi livelli aumenta il deep layer shear sulle masse d’aria calde ed umide. In superficie, un sistema di bassa pressione sulla Germania crea una forte elicità nei livelli medio-bassi, fornendo rotazione a qualsiasi tempesta che si formerà all’interno dell’area contrassegnata dal livello di allerta 2. Sull’Europa orientale, ci sono diverse avvezioni di vorticità assoluta positiva negli ultimi risultati dei modelli, fornendo sollevamento a masse d’aria instabili oltre ad un forte riscaldamento diurno. L’attività della tempesta dovrebbe essere diffusa, ma solo localmente le tempeste potrebbero diventare intense, a causa dell’assenza di una forte sovrapposizione di deep layer shear e CAPE.

Nord Italia, Austria meridionale e Slovenia

Masse d’aria instabili con un alto shear sono presenti sul Nord Italia e sulla Slovenia, dove i modelli mostrano lo sviluppo di un indice CAPE di oltre 2.000J/Kg nel pomeriggio di oggi, martedì 11 giugno. Forti deep layer shear e bulk shear a 0-3km mostrano il potenziale per la formazione di supercelle e la minaccia principale sarà rappresentata da grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento, soprattutto in Pianura Padana.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sui fenomeni intensi che attendono il Nord Italia nel pomeriggio, massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

