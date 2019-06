Allerta Meteo Estofex, altra violenta sfuriata di maltempo al Nord/Ovest nel weekend: allarme grandine, forte vento e nubifragi, a rischio anche l’Appennino Centrale

Allerta Meteo – Dopo la terribile settimana vissuta al Nord a causa del forte maltempo, non è ancora finita per le nostre regioni settentrionali. Nelle prossime ore, infatti, saranno possibili altri fenomeni di forte intensità al Nord-Ovest, mentre domani anche alcune aree del Centro saranno colpite dal maltempo. A questo proposito, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi.

In particolare, oggi, venerdì 14 giugno, un livello di allerta 1 copre il Nord-Ovest dell’Italia e la Francia sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi, come mostra la mappa poco più in basso. Nell’area, l’indice CAPE ha valori compresi tra 500 e 1000J/Kg. Il deep layer shear nel range di 20m/s e il forte shear direzionale sottolineano il rischio di multicelle organizzate/isolate supercelle con grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, forti piogge e la minaccia di un tornado isolato. Un crescente cluster temporalesco è previsto durante le ore serali e notturne mentre un fronte freddo si avvicina gradualmente da ovest. Forti piogge si diffonderanno verso nord e si concentreranno anche lungo le Alpi sudoccidentali.

Poi per la giornata di domani, sabato 15 giugno, Estofex emette altre allerte per l’Italia. Livello 1 per il Nord-Ovest italiano, la Francia sudorientale e parti della Svizzera principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi.

Stesso livello di allerta per il Centro Italia principalmente per grandine di grandi dimensioni, un isolato evento di forte raffica di vento e nubifragi localizzati.

Queste due allerte si intendono formalmente valide dalle 8 (ora italiana) di domani, sabato 15 giugno, alle 8 di domenica 16.

Ancora un altro giorno con un profondo vortice ciclonico sull’Europa nordoccidentale e un’ampia dorsale dalla Tunisia/Algeria settentrionale verso l’Europa orientale. Un fronte freddo sulle Isole Baleari si ferma sotto forma di un esteso fronte freddo/caldo, la cui esatta posizione rimane ancora incerta. Un’impostazione plausibile sarebbe un fronte caldo in rafforzamento che si estende da una depressione, che si sposta verso nord sulla Germania orientale/nordorientale, verso la Polonia settentrionale e l’Ucraina settentrionale/Bielorussia meridionale prima di ritrasformarsi in un fronte freddo ancora più ad est. Un ampio settore caldo con condizioni instabili si evolve a sud di esso.

Francia sudorientale, Italia nordoccidentale e Svizzera

Un fronte freddo in lento avvicinamento da ovest contribuirà al recupero di umidità e di un indice CAPE nel range di 500-1000J/Kg, con picchi maggiori lungo le aree costiere. Il deep layer shear di 20m/s mostra un ambiente favorevole per isolate supercelle e multicelle organizzate con grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento, che influenzeranno anche il Nord-Ovest italiano. L’attività si svilupperà in fretta in un cluster, che colpirà la Svizzera ma un CAPE in diminuzione abbasserà il rischio.

Centro Italia

Nel pomeriggio, è prevista una convezione in montagna su scala isolata, soprattutto sulle frange occidentali. Un indice CAPE di 1500-3000J/Kg e un deep layer shear di 20 nodi favoriscono multicelle organizzate con grandine di dimensioni grandi/molto grandi, forti downburts e nubifragi. La limitata copertura temporalesca preclude un aumento del livello di allerta, almeno finora.

Questi i bollettini Estofex per il maltempo che tra oggi e domani colpirà il Nord-Ovest e il Centro, massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

