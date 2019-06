Allerta Meteo Valle d’Aosta: ancora forti temporali, criticità “gialla”

In Valle d’Aosta prosegue l’allerta meteo per temporali forti e diffusi e criticità idrogeologica.

Secondo il bollettino del Centro funzionale regionale, “i temporali sono ancora previsti dal pomeriggio odierno fino alla prima parte di domani e potrebbero innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni km2, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 kmq), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche. In zona B è previsto l’innalzamento dei livelli della Dora Baltea oltre la prima soglia di attenzione ma non si presumono fenomeni di esondazione.”