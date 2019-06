Allerta Meteo Valle d’Aosta: forti temporali in arrivo

Il centro funzionale regionale della Valle d’Aosta ha diffuso un bollettino di allerta meteo “gialla” per temporali forti e diffusi e per criticità idrogeologica di versanti e torrenti su tutta la regione. Il bollettino dell’ufficio meteo regionale prevede per lunedì 10 giugno cielo “molto nuvoloso, con rovesci o temporali anche intensi dal pomeriggio, nevosi oltre 3.000 metri“.

“Le precipitazioni forti e a carattere temporalesco sono previste per il pomeriggio di oggi sino alle prime ore della giornata di domani, dopo di che l’intensità dei fenomeni è prevista in diminuzione. I temporali possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni km2, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 kmq), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche.”

Martedì previsto cielo “molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi, a tratti intensi in particolare dal pomeriggio, nevosi oltre 2.600 metri“.

Da mercoledì la situazione è prevista in miglioramento, con “nuvolosità irregolare, con schiarite alternate a qualche rovescio, nevoso oltre 2.500 metri“.