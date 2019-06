Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per forti temporali

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per quanto riguarda il bacino idrografico Vene-A (BL) Alto Piave in provincia di Belluno. La criticità attesa è riferita allo scenario per temporali forti e le prescrizioni sono valide alle ore 14 di oggi 5 giugno alla mezzanotte del 7 giugno.

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide nella zona di allertamento di Vene-A.

In particolare, in base al Bollettino Temporali Dolomiti, il livello di allerta per le precipitazioni previste riferito al Comune di Borca di Cadore è considerato a livello 2 (attenzione rinforzata).

Le previsioni meteo dell’Arpav dicono che oggi mercoledì 5 giugno e domani giovedì 6 giugno nella zona dolomitica sono probabili rovesci e temporali da locali a sparsi soprattutto nel pomeriggio/sera. La probabilità di fenomeni localmente intensi è contenuta in entrambe le giornate.

Queste, più in dettaglio, le previsioni per da oggi a venerdì:

Oggi mercoledì 5 giugno pom/sera: schiarite alternate ad annuvolamenti sempre più consistenti nel corso del pomeriggio; precipitazioni sparse sulle zone montane (probabilità medio-alta), locali e con probabilità medio-bassa sulla fascia pedemontana e sulla pianura interna, quasi completamente assenti altrove. Temperature massime in diminuzione.

Giovedì 6 pomeriggio/sera: nuvolosità variabile alternata a tratti soleggiati, con annuvolamenti più consistenti nel corso del pomeriggio sulle zone montane e pedemontane e sulla pianura interna. Per quanto riguarda le precipitazioni fino alla tarda mattinata generalmente assenti, in seguito probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) su zone montane e pedemontane, medio-bassa (25-50%) sulla pianura interna, bassa (5-25%) in prossimità della costa. Si tratterà di precipitazioni sparse sulle zone montane e pedemontane, locali altrove, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime senza notevoli variazioni o in aumento in montagna; massime in diminuzione sulle zone centrali ed occidentali, senza notevoli variazioni o in leggero aumento altrove. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest; in pianura deboli, a tratti moderati in prevalenza orientali, con temporanei rinforzi dai quadranti meridionali lungo la costa e sulla pianura sud-orientale nelle ore centrali. Mare mosso.

Venerdì 7 giugno: Sereno o poco nuvoloso salvo possibili foschie e nubi basse in pianura e sulle Prealpi fino al primo mattino e sviluppo di cumuli dalle ore centrali in prossimità dei rilievi. Precipitazioni in prevalenza assenti; solo sulle zone montane nelle ore pomeridiane bassa probabilità (5-25%) di qualche piovasco o rovescio. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve diminuzione le minime e in locale aumento le massime. I venti in quota saranno tesi da sud-ovest; altrove variabili, a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle valli. Mare mosso o poco mosso.

Arpav rende noto, inoltre, che la tendenza meteo per il prossimo fine settimana è la seguente:

Sabato 8 giugno. Sereno o poco nuvoloso, salvo modesta attività cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, dove non si esclude qualche rovescio o locale temporale. Temperature senza variazioni di rilievo o in ulteriore locale aumento. In quota venti da sud-ovest inizialmente tesi in successiva attenuazione.

Domenica 9 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso soprattutto al mattino; nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità medio-alta e di quella cumuliforme in prossimità dei rilievi dove sarà possibile qualche rovescio o locale temporale. Temperature in aumento leggero o contenuto. Temporanei rinforzi dei venti da sud-ovest in quota.