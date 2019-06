Alpine Pearls E-Tour: record del mondo in auto elettriche superando 16mila metri di dislivello sulle Alpi

Una sfida d’altri tempi e un tentativo di Record del Mondo, è quello che vedrà impegnate 7 auto elettriche che dal 4 al 10 luglio percorreranno il 1° Alpine Pearls E-Tour, 1.600 km a zero emissioni usando solo gli elettroni e attraversando 6 paesi delle Alpi in 5 tappe. Il Tour è patrocinato tra gli altri da Unione Europea, Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Trasporti, l’Ente ricerca sistema energetico (RSE) ed diversi Parchi Nazionali europei. Il dislivello positivo di ben 16.000 metri sarà oggetto del tentativo di Guinness World Record a bordo delle più moderne auto elettriche. Equipaggi esperti come eV-Now! con il suo Tesla Destination Tour insieme a Future Power e Vipot, ma anche molti concessionari coinvolti nel cambiamento della mobilità, con le loro auto elettriche si cimenteranno sull’impegnativo percorso, fondendo la grande passione per le auto a quella per l’ambiente e proponendo un turismo tecnologico e di alta qualità. Lo spirito, un secolo dopo, è un po’ come quello che animò gli ideatori della Mila Miglia, con gli allora pionieristici motori termici, oggi quelli elettrici. Non una sfida di velocità, Alpine Pearls E-Tour vuole essere invece una sfida di comunicazione.

L’obiettivo è infatti quello di divulgare i temi del turismo sostenibile a bordo di veicoli elettrici – tema fondante di Alpine Pearls – unendo a filo continuo le località che ne fanno parte. Si partirà da Cogne, località valdostana del Parco Nazionale Gran Paradiso per arrivare a Bled, agli antipodi delle Alpi nel Parco Nazionale Triglav in Slovenia, insignita insieme a Cogne col blasone di essere fra le 100 destinazioni più sostenibili al mondo. Fra le tappe e le intertappe principali diverse località che fanno parte di Alpine Pearls: Les Diablerets, Interlaken, Arosa in Svizzera, Malles, Moso, Racines in Alto Adige, Moena in Trentino e Weissensee in Austria, ma si passa anche dal Liechtenstein e si arriva appunto fino in Slovenia, transitando per altre località montane come La Thuile in Valle d’Aosta, Aime-La-Plagne e Albertville in Francia, Levico/Bordo Valsuganain Trentino, Valbrenta in Veneto e San Candito in Alto Adige. Nella tappa di rientro si chiuderà su Milano e Torino. Al seguito del Tour una Social Troupe a bordo dello studio mobile Tesla Model X per documentare il viaggio sui canali moderni dove le Perle Alpine verranno valorizzate anche attraverso eventi e storie condivise in tempo reale ed una radio su Spotify. Storie di equipaggi e storie di tecnologie, opinioni e viste mozzafiato, sostenibilità, innovazione: a bordo delle 7 auto con caratteristiche molto diverse, guideranno esperti di mobilità elettrica, energie rinnovabili, turismo sostenibile e amministratori nel campo ambientale. Il tutto per perseguire lo scopo della divulgazione di tematiche sulle quali le località credono molto e che in condizioni di cambiamento climatico crediamo sia ancora più importante contribuire a divulgare.