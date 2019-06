Ambiente, Costa: “80mila morti l’anno per lo smog, numero da azzerare”

“Oggi in Italia l’Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che 219 persone ogni giorno muoiono prematuramente a causa dello smog, si tratta di 80mila persone all’anno, un numero che adesso vogliamo azzerare“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a Torino per l’evento “Clean air dialogue”, dialogo bilaterale tra l’Italia e la Commissione Europea, volto a concordare soluzioni a contrasto dell’inquinamento e per migliorare la qualità dell’aria.

Oggi è stato siglato l’accordo “Aria pulita” che riguarda 3 settori di intervento: trasporti, agricoltura e riscaldamento domestico a biomassa.