Ambiente, cucciolo di capodoglio spiaggiato a Ostia: per il Wwf è emergenza

Un giovane capodoglio è stato ritrovato senza vita sul litorale di Ostia e il Wwf lancia l’allarme sollecitando “indagini approfondite”. “Si tratta dell’ottavo spiaggiamento di questa specie sulle coste italiane dal marzo scorso, quando venne rinvenuta una giovane femmina gravida a Cala Romantica, in Costa Smeralda, con 22 chili di plastica nello stomaco ed il feto era ormai morto” ricorda l’associazione ambientalista. Il Wwf ricorda quindi che la sotto popolazione mediterranea è considerata “a rischio di estinzione” dall’Unione Mondiale Conservazione della Natura.

“Si tratta di una vera e propria emergenza per questi grandi cetacei, minacciati dalle collisioni con le navi, dall’inquinamento acustico -causato dal traffico marittimo e dai micidiali air-guns utilizzati per le esplorazioni geosismiche- dall’invasione della plastica, ma anche dalla diffusione di possibili malattie” incalza l’associazione ambientalista. Il Wwf segnala infine che “ogni capodoglio che muore in questo modo, soprattutto se si tratta di un individuo così giovane, è una perdita per tutta la ricchezza del Mediterraneo” perchè “i capodogli, con la loro incredibile dimensione e i lunghi tempi di riproduzione, sono un valore straordinario del nostro mare che dobbiamo accudire in ogni modo, anche chiedendo eventuali moratorie circa le prospezioni petrolifere e la messa in atto di azioni urgenti di conservazione che mitighino l’impatto del traffico nautico”.