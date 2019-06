Ambiente, Ires: “E’ la prima preoccupazione dei piemontesi”

L’ambiente ha sorpassato criminalità e lavoro nelle preoccupazioni dei piemontesi ed è al primo posto. Lo ha evidenziato il direttore di Ires Piemonte, Marco Sisti, illustrando, nella Giornata mondiale dell’Ambiente, la strategia di Sviluppo Sostenibile della Regione. Il 16% dei torinesi considera il tema ambientale come una priorita’ d’intervento, ma e’ alta anche la quota di chi e’ preoccupato per il clima e per il degrado del paesaggio.

“Lavoriamo – ha spiegato Roberto Ronco, direttore di Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte – nella consapevolezza che il rispetto delle condizioni di stabilita’ ecologica, la salvaguardia della biodiversita’ e il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialita’ individuali sono presupposti necessari per la crescita della competitivita’ e dell’occupazione”. Il 20 giugno Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) presentera’ la relazione sullo Stato dell’ambiente in Piemonte.

“Dati, monitoraggi e controlli – ha sottolineato Angelo Robotto, direttore generale di Arpa – costituiscono un patrimonio indispensabile per conoscere l’ambiente, capire i cambiamenti e valutare possibili azioni concrete. Nel 2018 Arpa ha raccolto quasi 60 mila campioni tra acqua, aria, suolo, rifiuti e altre matrici ambientali. Dalla rete meteoidrografica sono arrivati oltre 85 milioni di dati puntuali”.