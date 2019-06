Ambiente, Ministro Costa: “La battaglia per le plastiche monouso è la battaglia di questa era”

“Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di questa era. Dobbiamo fare presto e se non lavoriamo tutti insieme per unire le forze sugli stessi obiettivi, questa sarà ricordata come l’era geologica del ‘Plasticocene’“: lo ribadisce il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa sul Blog delle Stelle, riaffermando quanto dichiarato in occasione del G20 Ambiente che si è tenuto a Karuizawa in Giappone. “È ormai improcrastinabile definire una strategia planetaria comune con tempi certi e obbiettivi ben definiti e olistici, affinché il pianeta esca definitivamente dall’età della plastica monouso. La quasi totalità del marine litter, cioè l’inquinamento da plastica in mare, è originata da una scorretta o mancante gestione dei rifiuti, sia che derivi dal rilascio diretto nell’ambiente, per mancanza di consapevolezza delle conseguenze, o da lacune del ciclo della gestione dei rifiuti, sia urbani che industriali“. “Noi finalmente abbiamo iniziato ad affrontare questo problema, con la legge che consente di riportare a terra i rifiuti pescati in mare, composti principalmente da plastica“. “Non abbiamo scelta: dobbiamo spostarci verso un modello economico circolare che permette ai rifiuti di essere riciclati o sostituiti con materiale durevole o biodegradabile. Anche qui, stiamo affrontando il tema con i decreti ‘end of waste’ sul riciclo dei materiali: uno già è realtà (prodotti assorbenti, pannolini ecc ecc..) e ce ne sono 17 in arrivo“.