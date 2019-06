Ambiente: il ministro Costa in Cina per rendere la “nuova via della seta” più ecologica

“Sono arrivato da poche ore in Cina dove incontrerò il ministro dell’ambiente e dell’ecologia, il ministro della scienza e della tecnologia, con l’obiettivo, importante e strategico, di collocare le tematiche ambientali nella scia del memorandum ‘nuova via della seta‘ firmato a marzo dal premier Giuseppe Conte“.

E’ quanto ha comunicato il ministro dell’ambiente Sergio Costa con un post su facebook. “Credo siano incontri importanti perché dobbiamo renderci conto che il mondo si cambia così: lavorando insieme. Nel mondo – ha aggiunto – l’Italia è vista come la casa della tutela ambientale e della biodiversità, ed è così, anche se spesso siamo proprio noi a non rendercene conto. La Cina, negli ultimi anni ha svolto un ruolo crescente nell’affrontare le sfide indicate dell’accordo di Parigi per il contrasto ai cambiamenti climatici, e noi siamo qui anche per mettere a disposizione esperienze e know how per affrontare la giusta transizione. Sto lavorando ogni giorno per far diventare l’Italia un Paese che ambisce nei fatti ad avere una leadership ambientale sul panorama internazionale“.