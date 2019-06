Ambiente e primarie USA: Joe Biden lancia un piano da 5.000 miliardi di dollari contro i cambiamenti climatici

Punta tutto sul clima Joe Biden per difendersi dalle critiche che gli sono arrivate dall’ala liberal del partito. L’ex vice presidente americano, candidato favorito alle primarie democratiche di Usa 2020 infatti ha lanciato un piano da 5.000 miliardi di dollari per la lotta ai cambiamenti climatici. Chiede un’economia con energia pulita al 100% e zero emissioni nette entro il 2050.

Un piano quello di Biden costerà 1.700 miliardi in spese federali in 10 anni, che propone di coprire abrogando i tagli fiscali alle aziende che il presidente Donald Trump ha firmato nel 2017, oltre ad eliminare le sovvenzioni all’industria dei combustibili fossili. Mentre il resto verrà finanziato con investimenti statali, locali e del settore privato.

“Dobbiamo agire drasticamente per affrontare il disastro climatico che sta affrontando la nostra nazione e il mondo intero“, ha detto Biden: “La scienza ci dice che il modo in cui agiremo o non agiremo nei prossimi 12 anni determinerà la vivibilità del nostro pianeta. E’ per questo che chiedo una rivoluzione dell’energia pulita per affrontare questa crisi e fare ciò che l’America sa fare meglio, ossia risolvere grandi problemi con grandi idee“. Il piano composto da 22 pagine sul clima dell’ex numero due di Barack Obama, secondo il Washington Post, sembra almeno in parte volto a smussare le critiche degli ambientalisti e di altri esponenti della sinistra, secondo cui la sua campagna presidenziale non è al passo con l’attuale anima del partito democratico.