Ambiente: tre caretta caretta salvate riprendono il mare a Palermo

Tre tartarughe sono state liberate a largo delle acque palermitane con l’aiuto della Capitaneria di porto di Palermo. Gli esemplari di Caretta caretta sono tornati in mare dopo essere stati curati e riabilitati presso il Centro di Referenza nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostiche delle malattie delle tartarughe marine dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Le prime Caretta caretta reimmesse in territorio, due adulti femmine, rispettivamente di 32 e 35 chili, battezzate Antonella e Cleopatra, sono state recuperate a Milazzo il 5 giugno scorso. La terza tartaruga liberata a largo delle acque palermitane, anch’essa femmina, di 18 chili, battezzata con il nome di Beatrice, era stata recuperata a Terrasini il 10 giugno. Al momento del ritrovamento, le condizioni erano buone. Erano presenti alla cerimonia di liberazione il personale scelto e qualificato afferente alla Capitaneria di porto di Palermo che si e’ occupato della re immissione in territorio delle tartarughe e il personale medico veterinario dell’Izs Sicilia che ha curato gli esemplari per poterle riportare nel loro habitat naturale.