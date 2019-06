Ambiente: Wwf e Carte d’Or insieme contro l’inquinamento da plastica

Tappa a Fregene per il Tour Spiagge #plasticfree. Oggi l’azione di citizen conservation è arrivata alle porte di Roma per liberare dalla plastica un tratto di spiaggia e dell’area interna di Fregene, grazie al supporto dei volontari del Wwf, dei ragazzi di Wwf Young e di Carte D’Or. L’iniziativa fa parte del percorso comune tra Wwf e il brand nell’ambito della Campagna GenerAzioneMare di Wwf Italia e a sostegno dell’iniziativa globale #StopPlasticPollution. L’evento è stato patrocinato da Maccarese Spa, l’Associazione Villaggio dei Pescatori e realizzato anche grazie alla collaborazione del Comune di Fiumicino. Le attività di pulizia si sono svolte nel Villaggio dei Pescatori e nell’area della spiaggia e si sono concluse presso il Lido Singita che è entrato a far parte della community plastic free – Lidi amici del mare, promossa da Wwf e Fiba Confesercenti.

“Quest’anno ci siamo posti un obiettivo ambizioso al livello globale – racconta Gaetano Benedetto, direttore generale Wwf Italia – liberare entro il 2030 l’ambiente naturale, a partire da quello marino, dalla plastica. Per farlo dobbiamo mettere in campo tutte le risorse, non solo coinvolgere quante più persone possibile, ma anche spingere i governi a cambiare normative per eliminare il monouso e stimolare le industrie verso scelte innovative nelle filiere produttive”. La collaborazione tra Wwf e Carte d’Or è stata lanciata ad aprile, quando il marchio ha presentato sul mercato una nuova confezione compostabile e riciclabile che potrà essere smaltita sia nel contenitore della carta sia nella raccolta differenziata dei rifiuti organici. Una collaborazione che ha l’obiettivo di informare, sensibilizzare e coinvolgere in attività specifiche sul territorio quante più persone possibile, dando appuntamento direttamente sulla spiaggia.

Una partnership che coinvolgerà anche il brand Algida: durante l’estate saranno 400 gli appuntamenti Algida Time sulle spiagge italiane, durante i quali Algida e Wwf coinvolgeranno bambini e famiglie attraverso giochi e attività educative per imparare a vivere la spiaggia in modo sostenibile, conoscere meglio la raccolta differenziata e contrastare l’inquinamento da plastica in mare. “Siamo orgogliosi della partnership avviata con Wwf, che rinforza ancora di più il nostro impegno per risolvere l’emergenza ‘plastica’, su cui stiamo lavorando da anni”, sottolinea Giorgio Nicolai, direttore Marketing Carte D’Or e Algida.