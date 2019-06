Andrea Camilleri, diramato il bollettino medico: è grave. Il messaggio di Fiorello “Avanti maestro”

Sono critiche le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri, ricoverato in gravi condizioni stamattina all’ospedale Bambino Gesù di Roma. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino medico. Andrea Camilleri e’ stato ricoverato questa mattina alle ore 9.15. Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori, spiega una nota, Camilleri è stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale.

“Avanti maistru… fozza susemini!!!“. Con questo tweet in dialetto siciliano Rosario Fiorello ha espresso la sua vicinanza e il suo incoraggiamento ad Andrea Camilleri. “Avanti maestro… forza alziamoci!!!“, il suo appello allo scrittore.