Malore Angela Merkel: ancora tremori, è la seconda volta in pochi giorni [VIDEO]

Malore per la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha avuto un nuovo episodio di tremore, simile alla crisi che l’aveva colta durante la visita del neoeletto presidente ucraino Volodymyr Zelensky 9 giorni fa a Berlino. Questa volta è accaduto durante alla cerimonia di nomina del nuovo ministro della Giustizia federale tedesca, in presenza del capo dello stato Frank-Walter Steinmeier a Schloss Bellevue, residenza ufficiale del presidente federale.

Mentre Steinmeier pronunciava il suo intervento, la cancelliera, in piedi accanto a lui, ha iniziato a tremare.

Secondo quanto riportato da un fotografo della Dpa, è apparsa in condizioni migliori non appena si è mossa.

Quando ha iniziato a tremare a Merkel è stato offerto un bicchiere d’acqua che però la cancelliera ha rifiutato.

Dopo il primo episodio, la cancelliera aveva spiegato di non avere bevuto abbastanza e di essersi sentita meglio dopo aver ingerito diversi bicchieri d’acqua. L’episodio di questa mattina è durato un paio di minuti durante i quali Merkel ha unito le braccia davanti a sé tentando di mantenere il controllo.