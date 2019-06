Animal Strategies: essere piccoli, svantaggi e soluzioni

Per sopravvivere molti animali hanno bisogno di compensare un handicap: la loro dimensione, che li mette in una posizione di svantaggio nei confronti di un gran numero di predatori. Lo racconta l’ultimo episodio della serie “Animal Strategies” in onda domenica 9 giugno alle 14.45 su Rai5. Se queste specie non sono scomparse è per la grande capacità di trovare soluzioni che compensano la loro vulnerabilità apparente. Le strategie sviluppate sono molto diverse: alcuni trovano la loro salvezza nella vita di gruppo, altri in una vita molto solitaria. Spesso le soluzioni sono semplici, come mangiare velocemente e non allontanarsi mai dal proprio rifugio. Una strategia vincente è quella di condurre vita notturna. Manguste, scoiattoli, iraci e altri piccoli animali sono gli attori di questo episodio in cui incontreremo anche serpenti, lucertole, ratti e insetti.