Animali: i cani sono lo specchio dello stress dei padroni

I cani sono lo specchio dello stress dei loro padroni: questi animali mantengono infatti analoghi livelli di stress rispetto a quelli dei loro proprietari, lo rivelao un nuovo studio dell’Università di Linköping, in Svezia. Gli scienziati ritengono che i cani rispecchino il livello di tensione del loro umano di riferimento, piuttosto che il contrario, come si legge su ‘Scientific Reports’.

I ricercatori dell’Università Linköping hanno esaminato in che modo i livelli di stress nei cani vengono influenzati dal loro stile di vita e dalle persone con cui vivono. Precedenti lavori hanno mostrato una correlazione tra lo stress a lungo termine nei bambini e nelle loro madri, e ora il team voleva capire se questo meccanismo può scattare anche nel caso di specie diverse. I ricercatori hanno così determinato lo stress nel corso di diversi mesi, misurando la concentrazione di un ormone ‘spia’, il cortisolo, in pochi centimetri di pelo del cane e del suo proprietario.

“Abbiamo scoperto – spiega Ann-Sofie Sundman, principale autrice dello studio – che i livelli di cortisolo nel cane e nel suo proprietario erano sincronizzati. In pratica, le persone con alte concentrazioni di ormone dello stress hanno cani con livelli elevati di cortisolo, mentre i proprietari con bassi livelli di cortisolo hanno animali con valori più bassi”.

Lo studio ha esaminato 25 border collie e 33 cani da pastore delle Shetland, tutti di proprietà di donne. Cani e padroni hanno fornito campioni di capelli e peli in due occasioni a distanza di alcuni mesi. Poiché l’attività fisica può aumentare i livelli di cortisolo, i ricercatori hanno anche registrato i livelli di attività fisica degli animali per una settimana, utilizzando un collare ‘ad hoc’. Inoltre la personalità del cane è stata indagata attraverso specifici questionari. “A sorpresa, non abbiamo trovato un effetto importante della personalità del quattrozampe sul livello di stress a lungo termine. La personalità del padrone, invece, ha un effetto potente. Questo ci ha portati a pensare che il cane rispecchi lo stress del suo padrone”, spiega Lina Roth, componente del team di ricerca. Insomma, il legame tra quattrozampe e uomo si sta rivelando più complesso del previsto.