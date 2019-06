Sono aperte le iscrizioni al centro estivo del Bioparco di Roma, che si rivolge ai bambini dai 4 ai 12 anni ed è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.30.

In un contesto unico come il Giardino Zoologico della Capitale, tra leoni, elefanti, scimmie e tante altre specie, i bambini hanno la possibilità di partecipare a molteplici attività all’insegna della natura e della scoperta del mondo animale: dai laboratori creativi (manuali, scientifici, culinari, espressivi ecc) alla cura dell’orto, allo yoga per bambini e tante altre.

Il tema dell’edizione 2019 è ‘Animali delle stelle’: partendo dall’osservazione delle costellazioni collegate agli animali, i bambini impareranno le tecniche per realizzare un programma radiofonico ispirato al mondo della natura.