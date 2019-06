Apple dice addio ad iTunes: sarà sostituita da 3 app

Apple dice addio ad iTunes: la piattaforma lanciata nel 2001 sarà sacrificata a favore di altre 3 app su misura nel tentativo di affinare l’offerta per i consumatori e dotarli di un “palcoscenico” per musica digitale, film, podcast e altri prodotti digitali. L’annuncio è stato dato dal senior vice president dell’ingegneria del software di Apple, Craig Federighi, dando il via al raduno annuale degli sviluppatori della Silicon Valley, la Worldwide Developers Conference.

“Il futuro di iTunes non è una sola app, sono tre“, ha spiegato Federighi, citando “Apple Music, Apple Podcasts e Apple Tv“.

iTunes ha cambiato negli anni il modo di organizzare le proprie librerie musicali, di registrare i cd, di scaricare i brani e di acquistare la musica.

La piattaforma scomparirà in autunno con l’aggiornamento di iOS per Mac, che si chiamerà Catalina.