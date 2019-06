Apre il portellone d’emergenza dell’aereo scambiandolo per il bagno: assurdo incidente a bordo

Un passeggero di un volo dal Regno Unito al Pakistan ha causato diversi ritardi presso l’Aeroporto di Manchester aprendo il portellone per l’uscita di emergenza nel tentativo di raggiunger il bagno. Fortunatamente il volo 702 della Pakistan International Airlines (PIA), che doveva andare da Manchester a Islamabad, era ancora al suolo quando è successo l’incidente ma ha comunque riportato un ritardo di 7 ore, secondo la compagnia. 40 passeggeri sono stati farti sbarcare dopo l’incidente, durante il quale “lo scivolo d’uscita si è dispiegato automaticamente”, ha affermato la compagnia in una dichiarazione. Un portavoce della PIA ha dichiarato alla CNN che il passeggero aveva aperto il portellone credendo che fosse il bagno, ma che per fortuna tutti i passeggeri erano al sicuro.

Per quanto assurdo, questo tipo di incidenti con i portelloni di emergenza degli aerei non è di certo inaudito. A maggio, un passeggero anziano è stato arrestato e detenuto nella provincia cinese orientale di Shandong per aver messo in pericolo la sicurezza di un aereo, dopo aver cercato di aprire un’uscita d’emergenza quando l’aereo ha toccato terra. Nell’apparente tentativo di superare la coda per uscire prima dal velivolo, il passeggero ha aperto la porta d’emergenza vicino al suo posto dopo l’atterraggio. E nel febbraio 2018, uno dei portelloni di emergenza si è staccato da un aereo della Dana Airlines quando è atterrato ad Abuja, capitale della Nigeria.