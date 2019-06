“Le Aree Protette della Calabria e il turismo sostenibile”: domani l’incontro a Scilla

Lo scenario incantevole del Castello Ruffo di Scilla è la location scelta per presentare gli interventi in itinere nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, nell’ambito del POR 2014-2020.

L’evento, rientra in una due giorni (25 e 26 giugno) più ampia che coinvolge i quattro Parchi calabresi dove verranno illustrate le azioni della Regione Calabria per la valorizzazione delle Aree Protette Calabresi, anche attraverso un piano di marketing territoriale attraverso il brand “Calabria Parchi Turismo sostenibile”, promuovendo un approccio nuovo che tutela e preserva luoghi tanto delicati e preziosi e, nello stesso tempo, li valorizza permettendo a chiunque di ammirarli in tutta la loro bellezza.

Quattro incontri per conoscere e apprezzare lo straordinario capitale naturale della Calabria, tra Parco nazionale dell’Aspromonte, Parco nazionale del Pollino, Parco nazionale della Sila, Riserva della Biosfera “MAB Sila” Unesco, Parco naturale regionale delle Serre, Riserva naturale regionale del Lago di Tarsia, Riserva naturale regionale della foce del fiume Crati, Riserva naturale regionale Valli Cupe, Area marina protetta Capo Rizzuto, Ente Parchi marini regionali.

Tra i progetti finanziati dalla Regione Calabria, in particolare, figurano: il monitoraggio, che ha lo scopo di analizzare, valutandone grado di compromissione e stato di conservazione, habitat e specie presenti sul territorio e soddisfare le direttive nazionali in favore dei siti di Rete Natura 2000; il marketing turistico territoriale, finalizzato al potenziamento del patrimonio naturale attraverso interventi migliorativi degli standard di offerta come la messa in rete di prodotti, servizi e infrastrutture in grado di intercettare flussi turistici nazionali e internazionali; la ciclovia dei parchi, destinata a realizzare un percorso cicloturistico che faccia fruire dei paesaggi della dorsale calabrese coi suoi geositi, alberi monumentali e borghi a valenza culturale; e la sentieristica, per la cui realizzazione il Parco dell’Aspromonte è capofila, che ripristina i tracciati esistenti, crea nuovi itinerari, valorizzando i musei tematici e le aree di pregio, e offre in completa sicurezza servizi capaci di attrarre flussi di visitatori e turisti durante il corso dell’anno;

Nell’incontro dedicato al Parco Nazionale dell’Aspromonte che prenderà il via alle ore 9.30 al Castello Ruffo di Scilla, sono previsti gli interventi del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, del Vice Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Domenico Creazzo con il direttore Sergio Tralongo, dell’Assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo, del Dirigente Dipartimento Ambiente e Territorio Orsola Reillo, del Dirigente Settore Parchi ed Aree Naturali Protette Giovanni Aramini e di tutti i rappresentanti degli Enti gestori delle Aree Protette Calabresi.