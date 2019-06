Stare all’aria aperta fa bene, ma quanto deve durare la pausa ‘green’? Gli scienziati lo hanno scoperto da poco

Basta stare due ore a settimana nel verde per sentirsi più sani e felici. I benefici della natura per la nostra salute sono documentati da tempo, ma fino ad ora nessuno aveva quantificato la durata della pausa ‘green‘ utile per il benessere. Ci hanno pensato dei ricercatori britannici, autori di uno studio pubblicato su ‘Scientific Reports‘. L’analisi dei risultati di un sondaggio condotto su 20.000 persone in Inghilterra (che hanno raccontato quanto tempo avevano trascorso in ambienti naturali in una settimana, ma anche risposto a domande su salute e umore) ha permesso agli scienziati di arrivare a una risposta concreta.

Se le persone che trascorrevano meno di 2 ore a settimana in mezzo alla natura non avevano maggiori chance di dirsi in buona salute rispetto a chi non lo faceva affatto, quanti trascorrevano più di 2 ore in boschi, prati o giardini presentavano livelli più elevati di salute e benessere. “Non è un’enorme quantità di tempo. Puoi frazionarlo nel corso di una settimana o farlo ‘in una singola dose’, non importa“, spiega Mathew White dell’Università di Exeter (GB) su ‘New Scientist‘. “Sappiamo da tempo che la natura fa bene alla salute fisica e mentale”, dunque aver fatto chiarezza “è un passo avanti davvero importante“, sostiene Rachel Stancliffe del Centro per l’assistenza sanitaria sostenibile a Oxford (GB). Inoltre, la buona notizia è che “non devi correre nel parco, basta stare seduti su una panchina” per fare il pieno di benessere, conclude White.