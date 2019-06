Le astronavi abbandonano il Sistema Solare, ecco come colonizzeremo la Via Lattea [VIDEO]

Un video mozzafiato ricostruisce come l’umanità, in futuro, potrebbe lasciare il Sistema Solare e creare colonie in altri sistemi stellari, diventando una civiltà galattica: le immagini sono state elaborate dal gruppo multidisciplinare di esperti Advanced Concepts Team dell’Agenzia Spaziale Europea, ed il video è stato presentato presso il Jet Propulsion Laboratory della Nasa, che ospita la Global Trajectory Optimization Competition, il cui scopo è trovare la migliore soluzione per ottimizzare le traiettorie nei voli interplanetari.

Il tema di quest’anno è “Colonizzatori della Galassia“: le squadre si sono sfidate per trovare il modo più efficiente dal punto di vista energetico per colonizzare altri sistemi stellari, dovevano immaginare un futuro a circa 10.000 anni da oggi, ipotizzare un’umanità con a disposizione tecnologie tali da vivere nello spazio come mai prima d’ora, veicoli autosufficienti in grado di ospitare generazioni di esseri umani.

Il video mostra che la colonizzazione della galassia inizierebbe con un processo che si aprirebbe a ventaglio dal Sistema Solare, ma poi le astronavi inizierebbero a viaggiare da un’estremità all’altra della galassia.