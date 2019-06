Astronomia, Giove protagonista nel mese di Giugno: apparirà più grande e luminoso e saranno visibili anche le sue lune [INFO]

Alcuni potrebbero pensare che le sue brevi notti rendano giugno un mese non buono per le osservazioni celesti. Questo giugno, invece, porterà la migliore opportunità di vedere uno dei nostri vicini celesti più prossimi. Le persone di tutto il mondo potranno guardare il cielo notturno per vedere Giove brillare più grande e luminoso che in qualsiasi altro momento dell’anno. Questo perché Giove sarà in opposizione, l’evento annuale in cui il gigante gassoso, la Terra e il sole sono allineati in quest’ordine. Questo avverrà anche intorno al momento in cui i due pianeti saranno più vicini l’uno all’altro.

L’opposizione di Giove avverrà il 10 giugno. “Fondamentalmente, la Terra sarà esattamente tra Giove e il sole, quindi il gigante gassoso sarà visibile nel cielo notturno fino all’alba” spiega Dave Samuhel (AccuWeather). Il pianeta sorgerà ad est e attraverserà il cielo meridionale con l’avanzare della notte prima di tramontare ad ovest. Per chi dovesse perdersi l’opposizione del 10 giugno, ci sarà ancora la possibilità di vedere il pianeta nelle notti successive, in quanto resterà luminoso quasi come all’opposizione per tutto il mese di giugno. L’opposizione di Giove non è un evento raro e si verifica ogni 13 mesi. La prossima volta che la Terra e Giove saranno così vicini l’uno all’altra sarà nel giugno del 2020.

Giove al telescopio

Giove è abbastanza luminoso da essere visibile ad occhio nudo, senza bisogno di strumenti particolari, ma l’uso di un telescopio permetterà l’osservazione di interessanti dettagli sul pianeta più grande del sistema solare. Le 4 lune più grandi di Giove, conosciute come lune galileiane, sono facilmente visibili con un telescopio o persino con un binocolo e sembreranno 4 piccole macchie bianche di luce vicino al pianeta. A volte, non sono visibili tutte e 4 allo stesso momento poiché una o più lune potrebbero essere di passaggio dietro Giove. Gli scienziati ritengono che il pianeta abbia 79 lune: 53 a cui è stato dato un nome e 26 in attesa di un nome ufficiale.

Con un telescopio più potente, gli appassionati potrebbero essere in grado di vedere le bande rosse di nubi di Giove e forse anche la ben nota “Grande Macchia Rossa”, una gigantesca tempesta che vortica sul pianeta da centinaia di anni. La notte tra il 16 e il 17 giugno porterà anche un’altra buona opportunità per osservare Giove nel cielo quando apparirà vicino alla luna piena. Anche Saturno apparirà vicino nel cielo, sorgendo poco dopo Giove e la luna.