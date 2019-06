Astronomia: scoperte differenze tra il campo magnetico esterno e interno del Sole

Secondo una ricerca della University of Colorado Boulder, presentato in occasione del convegno della Società Astronomica Americana in corso negli USA, il campo magnetico esterno del Sole segue un ritmo diverso rispetto alla dinamo interna.

I fisici Loren Matilsky e Juri Toomre hanno realizzato una simulazione al computer per studiare l’interno della nostra stella, paragonata ad una sorta di “pentola sferica di acqua bollente“.

Gli esperti hanno scoperto che la nostra stella a volte mostra degli scostamenti dal suo normale comportamento, delle differenze tra il campo magnetico esterno e interno: il risultato potrebbe aiutare a comprendere i meccanismi che regolano il ritmo del Sole. La nostra stella alterna infatti periodi di intensa attività (caratterizzati dalla comparsa delle macchie solari) a periodi di quiete, con cicli di circa 11 anni.