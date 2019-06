L’attivista Greta Thunberg: “Andrò all’ONU e alla COP25, non so ancora come”

“A settembre le Nazioni Unite terranno un summit sul clima a New York. A dicembre si terrà la Conferenza dell’Onu sul clima, la COP25, a Santiago del Cile. Sono stata invitata a questi due eventi e ho deciso di andarci – scrive Greta Thunberg sulla sua pagina Facebook – prendendo un anno sabbatico da scuola. Il problema è che sono dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, e non ci sono treni che vadano là. E dato che io non volo, per l’enorme impatto climatico dell’aviazione, sarà una bella sfida. Non so ancora come farò. Ma sono sicura che ci riuscirò in qualche modo. Dobbiamo tutti fare l’impossibile“.