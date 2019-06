Auto elettriche: la Cina leader del mercato globale

Neil Atkinson, dell’International Energy Agency (Iea), responsabile dei mercati petroliferi e della divisione industriale, ha presentato i risultati del rapporto “Oil 2019 – Analisi e previsioni al 2024” in occasione di un evento sulla politica energetica globale: dal report è emerso che la Cina è leader nel mercato globale delle auto elettriche.

Nel 2018 il Paese ha venduto 1,2 milioni di veicoli elettrici, pari al 56% del totale delle vendite globali.

Atkinson ha spiegato che le decisioni politiche in Cina, in particolare quelle volte a migliorare la qualità dell’aria urbana, stanno sostenendo carburanti alternativi nel settore dei camion e degli autobus, che includono taxi e veicoli per le consegne.