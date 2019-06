Dodici persone in difficoltà a causa del mare mosso sono state salvate ad Anzio, vicino Roma. L’allarme è scattato nel pomeriggio quando i bagnanti a causa della corrente non riuscivano a tornare a riva. Ad intervenire in loro aiuto polizia e guardia costiera, anche con l’ausilio di un elicottero. Due persone, in stato di shock sono state soccorse dal 118. I vigili del fuoco stanno bonificando il tratto di mare.