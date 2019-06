Balneazione 2019, Calabria: un punto non conforme a Trebisacce e due a Villapiana

Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso oggi ai Comuni di Trebisacce e Villapiana, l’esito dei prelievi di campioni di acqua di balneazione.

Per Trebisacce, risultato non conforme, con il valore di Enterococchi intestinali pari a 520 (valore limite 200), il punto “Campo Sportivo”.

Per Villapiana, risultati non conforme, con il valore di Enterococchi intestinali pari a 240 (valore limite 200), il punto “Baia degli Angeli” e il punto denominato “Torrente Satanasso” con il valore di Enterococchi intestinali pari a 350 (valore limite 200).

Ora spetta ai Comuni, come richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d’intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.