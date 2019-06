Una bambina di 12 anni è morta per le ferite riportate in un incidente nautico avvenuto questo pomeriggio nella laguna di Venezia. La vittima si trovava con altre tre persone a bordo di un barchino, che in base a quanto riferito ha urtato una briccola. A causa della violenza dell’urto la ragazzina è stata proiettata fuori bordo, ed è morta mentre veniva trasportata in Ospedale.