Benzina, diesel e gpl: prezzi fermi

Prosegue la fase di stabilità per i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa.

Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta e da Quotidiano Energia vedono il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,605 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,602 a 1,617 euro/litro (no-logo a 1,589). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,491 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,493 a 1,505 euro/litro (no-logo a 1,475). Il Gpl self service si attesta a 0,618 euro/litro, servito a 0,636 euro/litro mentre il metano self service 0,986 euro/kg (servito a 0,995 euro/kg) e il Gnl a 0,952 .