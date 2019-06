Bimba di sette mesi ricoverata per meningite: risponde bene alle cure

Una bimba di sette mesi di Gubbio è stata ricoverata per una meningite batterica da meningococco. Il 20 giugno la bimba e’ stata condotta nell’ospedale di Branca, dopo un consulto con un pediatra. La piccola – riferisce la Usl – viste le sue condizioni, e’ stata trasferita a Perugia dopo le prime cure e le prime analisi. Nella mattinata di venerdi’ 21 giugno i referti hanno evidenziato la meningite batterica da meningococco. Sono state avviate le procedure per la profilassi di tutti i contatti. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa dell’ospedale di Perugia, la bambina, ricoverata ieri al Santa Maria della Misericordia, in Pediatria, sta rispondendo bene alle terapie ed e’ gia’ molto migliorata. Agli esami ai quali e’ stata sottoposta, e’ risultata positiva al meningococco, ma deve essere ancora stabilita la tipizzazione, di tipo B o C.