Bimba con il Tetano, le condizioni restano “critiche”. I medici: “storia incredibile, i no vax giocano sulla pelle della gente”

“Il tetano è una malattia molto pericolosa, che mette a rischio la vita e ci vorranno almeno tre o quattro settimane per il decorso. E’ il primo caso di tetano che vedo nei bambini, e cosi’ molti medici come me“. Lo ha detto il direttore della Pediatria ad Indirizzo Critico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Paolo Biban, che ha in cura la bambina veronese di 10 anni non vaccinata che ha contratto l’infezione da tetano. Oggi in una conferenza stampa nella Direzione Sanitaria, i vertici dell’Azienda Ospedaliera hanno confermato che “le condizioni di salute della paziente restano critiche, ma stazionarie“. “Su questa vicenda sono state dette delle cose assurde. C’e’ qualcuno che gioca con la pelle della gente. Un comportamento molto discutibile” ha aggiunto il professor Biban rispondendo a una domanda sulle voci, alimentate sui social da un gruppo no vax, su un presunto miglioramento della bambina, mettendo anche in dubbio la diagnosi di tetano. “Per il tetano – ha spiegato – bisogna agire con trattamenti di supporto, non ci sono terapie. Bisogna stare attenti che gli organi funzionino, nonostante l’esplosione della malattia. Parte in modo subdolo, è una malattia sistemica che prende tutto il corpo“. La profilassi vaccinale garantisce la copertura dall’ infezione. “I vaccini sono fatti per questo” ha concluso Biban.

La storia della bambina in rianimazione per il tetano e’ “incredibile“. Lo scrive su Facebook il virologo Roberto Burioni, commentando le notizie di un peggioramento della bimba. “Una storia incredibile, perche’ incredibile e’ che nel 2019 si possa rischiare di morire di tetano, una malattia che nei vaccinati (con un vaccino sicurissimo ed efficace) – scrive Burioni – non esiste. Io ho difficolta’ in questo momento di dolore a giudicare i genitori, preferendo essere loro vicino nella speranza di guarigione della loro piccola, posso invece scagliarmi in piena liberta’ contro chi, diffondendo paura e bugie, induce i genitori a non vaccinare“. L’esperto attacca le associazioni no vax fra cui il Corvelva, che nei prossimi giorni terra’ una conferenza stampa in Parlamento. “Sono quelli che dicono che i vaccini fanno morti (non e’ vero, sono sicurissimi) – scrive Burioni – sono quelli che dicono che del vaccino contro il tetano non c’e’ bisogno perche’ basta l’immunita’ naturale e un poco di vitamina C per evitarlo (non e’ vero, ci vuole il vaccino), sono quelli che dicono che i vaccini causano l’autismo (bugia totale). Sono quegli irresponsabili che con le loro schifose bugie riescono a impaurire e abbindolare i genitori: queste sono le conseguenze di quelle bugie. Questa gente non combatte per la libertà di scelta. Questa gente combatte per avere la liberta’ di mettere in pericolo i propri figli in nome dell’ignoranza e di diffondere bugie che, se credute, hanno come effetto finale di spedire una bambina al cimitero. Tragedia che non ha colore politico“.