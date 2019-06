Bimbo cade dal quinto piano di casa a Catanzaro: è grave

Un bambino di tre anni e mezzo è stato ricoverato, in gravi condizioni, nell’ospedale di Catanzaro dopo essere caduto dal balcone di casa. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in via Fares, a Catanzaro. Secondo la ricostruzione della squadra Volante e della squadra Mobile, il piccolo era in casa insieme alla madre ed ai fratellini quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto dal quinto piano della palazzina dove abita.

Qualcosa deve avere attutito la caduta, considerate anche le condizioni cliniche del piccolo che sarebbero gravi ma che, al momento, non metterebbero a rischio la vita. Sotto shock la madre del bambino che sta cercando di ricostruire l’accaduto con il personale della polizia.