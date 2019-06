Blackout a Genova: circa 700 abitazioni e negozi al buio e al caldo dal pomeriggio

Un blackout sta interessando il quartiere Foce di Genova dal pomeriggio. Circa 700 tra abitazione e negozi sono rimasti al buio e al caldo. Gli impianti semaforici hanno smesso di funzionare, richiedendo l’intervento della polizia locale. In particolare, sono state colpite la zona di via Montesuello e corso Torino, un’ampia area fino a va Zara ad Albaro, via Casaregis, via Barabino, piazza Palermo e corso Italia. In corso gli interventi di riparazione del guasto. Enel ha inviato tre squadre sul posto.