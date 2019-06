Blackout in Sud America: torna l’elettricità, mistero sulle cause del guasto

E’ tornata l’elettricità in alcuni Paesi del Sud America, dopo un maxi blackout che ha lasciato al buio non solo l’intero territorio dell’Argentina (meno la provincia di Tierra del Fuego) ma anche il vicino Uruguay. Il guasto si è registrato poco dopo le 7 locali (le 12 italiane) di ieri a partire dalle centrali idroelettriche di Yacyretà, al confine con il Paraguay, e Salto Grande.

Non sono ancora note le cause dell’incidente, che ha coinvolto circa decine di milioni di persone. Le autorità hanno chiarito che non si è trattato di “un intervento umano” ma di “un problema tecnico e automatico“.