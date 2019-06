Boeing, crisi senza precedenti: segnalati componenti difettosi su alcuni aerei 737

Il noto costruttore americano di aeromobili Boeing ha avvertito ieri che alcuni dei suoi aerei 737 a medio raggio potrebbero avere un componente difettoso sulle ali. Seppur precisando di non avere informazioni su problemi di volo relativi a questo difetto.

La Boeing, che sta vivendo una crisi senza precedenti con il blocco dell’intera flotta Max da metà marzo, ha spiegato di essere stato informato da uno dei suoi subappaltatori di un lotto difettoso delle lamelle alari, un dispositivo di importanza cruciale per il decollo e l‘atterraggio nonché l’aerodinamica dell’aeromobile.

Boeing ha indicato di avere comunicato il numero di lotto difettoso alle compagnie aeree per ispezionare le parti in questione. “Se gli operatori troveranno le componenti di questo lotto, dovranno sostituirle con parti nuove prima di rimettere in servizio l’aereo“, ha dichiarato Boeing. “Questo è un dispositivo considerato fondamentale perché se le lamelle non si dispiegano simmetricamente, possono esserci differenze nel sollevamento che potrebbero risultare pericolose specialmente durante il decollo e l’atterraggio“, ha spiegato ad AFP (L’Agence France-Presse) un esperto coperto sotto anonimato.