Il boom delle birre agricole “Doc”, dal campo al boccale

Per la prima volta focus sul boom delle birre agricole “Doc” che stanno rivoluzionando l’offerta facendo nascere in Italia opportunità economiche ed occupazionali soprattutto tra i piu’ giovani. Una crescita esplosiva frutto della creatività e dell’innovazione tutta Made in Italy che sarà al centro del primo “Salone della birra agricola” con le novità più curiose e particolari e i sommelier della birra per illustrare le diverse produzioni e svelare le decine di sfumature di gusto, colore e abbinamenti di una delle bevande più antiche e popolari.

L’appuntamento è per domani giovedì 20 giugno 2019 alle 15.30 a Roma a Palazzo Rospigliosi sede della Coldiretti dove saranno presenti giovani agricoltori e birrai provenienti da tutta Italia per la nascita del primo Consorzio della birra artigianale Made in Italy spinto da una sempre maggiore attenzione per l’origine delle materie prime, dal luppolo all’orzo passando per altri ingredienti per rafforzarne l’identità Italiana autentica. All’iniziativa partecipano il Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, il Presidente del Consorzio Teo Musso, il ministro delle politiche agricole, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio e il Prof. Giorgio Calabrese nutrizionista.

Sarà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti su “La corsa della birra Made in Italy”.